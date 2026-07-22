Travelmaxxing il trend del momento è sfruttare ogni momento libero per viaggiare

Il trend del momento, chiamato travelmaxxing, sta conquistando la Generazione Z. Si tratta di una pratica in cui i giovani cercano di sfruttare ogni momento libero per partire e viaggiare, anche solo per brevi periodi. La tendenza si sta diffondendo sui social, con molti che condividono le proprie esperienze di spostamenti frequenti e continui.

Avete mai sentito parlare del travelmaxxing? Si tratta del nuovo trend amatissimo dalla Gen Z, che vuole sfruttare letteralmente ogni momento libero per viaggiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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