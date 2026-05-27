Il trend del 2026 vede protagonisti i sandali minimalisti, noti anche come barefoot o barely there, caratterizzati da listini sottilissimi che lasciano il piede quasi nudo. Questi modelli sono riconoscibili anche a distanza, grazie alla loro presenza evidente. La moda punta su calzature leggere e invisibili, che danno l’impressione di camminare senza scarpe. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca uno stile semplice e naturale.

S ono impercettibili, ma si vedono a chilometri di distanza. I sandali magici che lasciano il piede (quasi) nudo, tenuti insieme solo da pochi da listini sottilissimi, si chiamano anche barefoot o barely there e sono la mania del 2026. Come abbinare i sandali infradito con tacco: dai look casual a quelli eleganti X Leggi anche › Il look del giorno, che trasforma i sandali più divisivi nelle It Shoes dell’estate Infradito con tacco, mules con una sola fascetta, sandali incrociati o a doppio cinturino, più o meno bassi: la scarpa si alleggerisce fino a diventare invisibile. Un affondo diretto nel minimalismo d’antan, ma anche un micro trend nella tendenza macro dell’eterno ritorno degli anni Novanta, destinato a dividere: per qualcuno il massimo del lusso discreto, per altri poco più che una scarpa incompleta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il trend del momento è camminare (quasi) scalze

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