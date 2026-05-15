Pantaloni harem il trend del momento | a chi stanno bene e come abbinarli

I pantaloni harem stanno tornando di tendenza e sono diventati un capo molto presente nelle proposte di moda attuali. Si tratta di un modello caratterizzato da una linea morbida e comoda, spesso con vita elastica e gambe larghe. Questi pantaloni sono stati visti indossati da diverse influencer e fashion blogger, abbinati sia a scarpe sportive che a stivaletti eleganti. La loro versatilità permette di creare look che spaziano tra uno stile casual e uno più sofisticato.

I pantaloni harem tornano protagonisti: a chi stanno bene e come abbinarli per un outfit attuale, tra eleganza e nuove ispirazioni fashion. I pantaloni harem tornano a farsi notare sulle passerelle e nello street style, confermandosi uno dei capi più discussi della stagione. Con il loro taglio ampio e il cavallo basso, uniscono comfort e originalità, dividendo però opinioni tra chi li considera un must di tendenza e chi li trova difficili da indossare. Ecco a chi stanno bene e come abbinarli. I pantaloni harem, caratterizzati dal cavallo basso e dalla linea ampia e morbida, tornano protagonisti della moda contemporanea. Nati come capo ispirato all’abbigliamento tradizionale mediorientale e resi popolari nella moda occidentale già negli anni ’80 e poi nei primi 2010, oggi vengono reinterpretati in chiave più minimal e urbana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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