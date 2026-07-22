traumi sportivi in vacanza come proteggere tutta la famiglia

TRAUMATOLOGIA. Un tuffo in piscina, una corsa in spiaggia, il primo giro con la nuova mountain-bike. L’estate regala ai bambini settimane di gioco all’aria aperta, ma porta con sé anche un aumento delle piccole e grandi cadute. Ogni anno infatti, aumentano contusioni, distorsioni e fratture nei mesi più caldi, quando i bambini passano più ore tra sport, spiaggia e montagna. «L’euforia del gioco estivo, unita alla scarsa percezione del pericolo tipica dei più piccoli, spiega gran parte di questo aumento» racconta Michele Albano, responsabile della Riabilitazione Ortopedica e Sportiva di Humanitas a Bergamo. «Non bisogna però limitare il movimento: l’attività fisica è fondamentale per lo sviluppo muscolare, osseo e coordinativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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