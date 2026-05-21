Famiglia nel bosco l' avvocato | Bimbi non iscritti a scuola E i periti denunciano i traumi subiti dai piccoli

Recentemente si è assistito a un nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria riguardante i bambini di una famiglia residente nel bosco. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che i minori non sono iscritti a scuola, mentre i periti incaricati hanno evidenziato traumi subiti dai piccoli durante il periodo in cui sono stati sotto osservazione. La questione ha attirato l'attenzione delle autorità e ha portato a ulteriori accertamenti e indagini sulla condizione dei bambini e sulle modalità di tutela adottate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui