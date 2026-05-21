Famiglia nel bosco l' avvocato | Bimbi non iscritti a scuola E i periti denunciano i traumi subiti dai piccoli

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è assistito a un nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria riguardante i bambini di una famiglia residente nel bosco. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che i minori non sono iscritti a scuola, mentre i periti incaricati hanno evidenziato traumi subiti dai piccoli durante il periodo in cui sono stati sotto osservazione. La questione ha attirato l'attenzione delle autorità e ha portato a ulteriori accertamenti e indagini sulla condizione dei bambini e sulle modalità di tutela adottate.

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In questi giorni la vicenda giudiziaria che vede al centro i bambini della famiglia Trevallion-Birmingham ha compiuto un'importante accelerata. Complice anche il cambio di strategia, Nathan e Catherine stanno tentando il tutto per tutto al fine di riavere i loro figli. Al momento, i tre bambini (i due gemelli di 6 anni e la sorella di 8) si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto, ma i loro genitori si sono finalmente trasferiti nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e questo è stato un importante passo in avanti. Per quanto riguarda l'iscrizione dei bimbi a una scuola di Palmoli, ancora non ci sono notizie in proposito, per quanto se ne sia parlato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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