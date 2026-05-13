Preghiera del mattino 13 maggio | invochiamo San Giuseppe per proteggere la famiglia e il lavoro

Il 13 maggio si celebra una giornata dedicata a San Giuseppe, durante la quale vengono recitate preghiere per chiedere protezione sulla famiglia e sul lavoro. In questo giorno, i fedeli si riuniscono per pregare affinché il santo vegli sulle difficoltà quotidiane e offra conforto e sicurezza alle persone e alle case. La preghiera si focalizza sull'invocazione di San Giuseppe come figura protettiva e guida spirituale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In questo giorno dedicato a San Giuseppe, eleviamo la nostra preghiera affinché il suo sguardo vegli sulle nostre fatiche e sia lo scudo che protegge il nostro cuore e la nostra casa. Iniziamo questo nuovo giorno affidando a Dio ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono e le piccole gioie che incontreremo sul nostro cammino. Lo facciamo ponendoci con fiducia sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe, l’uomo del silenzio e del fare. Invochiamo oggi la sua potente intercessione: che questa preghiera sia lo scudo che difende il nostro cuore dalle inquietudini e la bussola che orienta con sicurezza i nostri passi verso il bene. Siamo...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 13 maggio: invochiamo San Giuseppe per proteggere la famiglia e il lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Preghiera del mattino, 30 aprile: invochiamo la grazia del Santissimo SacramentoIn questo giovedì di adorazione, ci accostiamo a Cristo: una sosta di fede per rinvigorire lo spirito e camminare con fiducia sotto lo sguardo del... Preghiera del mattino, 29 aprile: chiediamo la potente intercessione di San GiuseppeIniziamo questo nuovo giorno mettendoci sotto il manto protettivo di San Giuseppe: a lui, custode della Santa Famiglia, affidiamo le nostre fatiche,... Argomenti più discussi: Mese di maggio, tempo speciale per affidarci a Maria con la preghiera del Rosario; Caivano, al via la festa patronale in onore della Madonna di Campiglione; Oria si veste a festa per la ricorrenza liturgica dei Santi Medici Cosma e Damiano; Preghiera del mattino 10 maggio 2026: trasforma la nostra vita con la Tua presenza. Maggio è il mese di Maria. Il mese del Rosario, della preghiera semplice che unisce famiglie, comunità e cuori sotto il manto della Madonna A @dibuonmattino si rivive la visita di #PapaLeoneXIV al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, l x.com Addormentarsi durante la preghiera capita a qualcuno? reddit Preghiera del mattino 13 maggio: invochiamo San Giuseppe per proteggere la famiglia e il lavoroAffidati a San Giuseppe con questa preghiera. Chiedi la protezione della tua casa, dei tuoi cari e per le fatiche del lavoro quotidiano. lalucedimaria.it