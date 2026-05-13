Preghiera del mattino 13 maggio | invochiamo San Giuseppe per proteggere la famiglia e il lavoro

Da lalucedimaria.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio si celebra una giornata dedicata a San Giuseppe, durante la quale vengono recitate preghiere per chiedere protezione sulla famiglia e sul lavoro. In questo giorno, i fedeli si riuniscono per pregare affinché il santo vegli sulle difficoltà quotidiane e offra conforto e sicurezza alle persone e alle case. La preghiera si focalizza sull'invocazione di San Giuseppe come figura protettiva e guida spirituale.

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In questo giorno dedicato a San Giuseppe, eleviamo la nostra preghiera affinché il suo sguardo vegli sulle nostre fatiche e sia lo scudo che protegge il nostro cuore e la nostra casa. Iniziamo questo nuovo giorno affidando a Dio ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono e le piccole gioie che incontreremo sul nostro cammino. Lo facciamo ponendoci con fiducia sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe, l’uomo del silenzio e del fare. Invochiamo oggi la sua potente intercessione: che questa preghiera sia lo scudo che difende il nostro cuore dalle inquietudini e la bussola che orienta con sicurezza i nostri passi verso il bene. Siamo...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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