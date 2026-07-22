Dal 2021 sono stati sostituiti 430 veicoli nel settore dei trasporti, con investimenti superiori a 140 milioni di euro. È stato pubblicato l’aggiornamento 2026 della Carta dei Servizi, che definisce gli standard di qualità e quantità del servizio, monitorati tramite indicatori oggettivi.

Seta ha pubblicato l’edizione 2026 della Carta dei Servizi, che documenta gli standard quantitativi e qualitativi del servizio che l’azienda si impegna a rispettare, misurati attraverso indicatori oggettivi. Il documento illustra, nel dettaglio, i risultati conseguiti nel 2025 e definisce quelli che Seta si propone di raggiungere nel 2026, delineando gli obiettivi per il futuro. Con il nuovo piano di investimenti – sostenuto da fondi Pnrr e risorse regionali – Seta "sta profondamente rinnovando la propria flotta e infrastruttura tecnologica". Complessivamente, tra il 2021 e il 2026 Seta ha investito oltre 140 milioni di euro, che hanno consentito di sostituire più di 430 autobus ormai vetusti con veicoli ad alta sostenibilità ambientale – circa il 50% dell’intera flotta – e di incrementare le infrastrutture di alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasporti, lo stato dell’arte: "Dal 2021 sostituiti 430 veicoli. Investimenti per oltre 140 milioni"

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