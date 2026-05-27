Aca approva il bilancio 2025 | utile da 6,5 milioni e oltre 28 milioni di investimenti

L'assemblea ha approvato il bilancio 2025, con un utile netto di oltre 6,5 milioni di euro. Sono stati destinati più di 28 milioni di euro a investimenti nelle infrastrutture idriche. Il patrimonio netto ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano una gestione finanziaria positiva e un impegno continuo nel settore delle infrastrutture. La relazione finanziaria mostra una crescita sostenuta dei risultati economici e patrimoniali.

Utile netto da oltre 6,5 milioni di euro, più di 28 milioni investiti sulle infrastrutture idriche e un patrimonio netto in crescita. Sono i principali numeri del bilancio 2025 di Aca Spa, approvato dall’assemblea dei sindaci e illustrato nel corso di una conferenza stampa dalla presidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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