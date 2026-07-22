Trasporti gratis in Campania per 400mila studenti | via libera agli abbonamenti annuali 2026-2027

Notizia in breve

La Regione Campania ha approvato la proroga del trasporto gratuito per circa 400.000 studenti e universitari. La misura riguarda gli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale per l’anno scolastico 2026-2027. La decisione consente di mantenere la gratuità del servizio per questa categoria di utenti. La proroga è stata ufficializzata con un atto regionale. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di accesso o sui costi complessivi sostenuti.