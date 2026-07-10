Trasporti Friuli Venezia Giulia 2026-2027 | abbonamenti scolastici a metà prezzo Le agevolazioni valgono anche per i pendolari in Veneto

Per il prossimo anno scolastico, gli abbonamenti per treni e autobus in Friuli Venezia Giulia saranno a metà prezzo. La riduzione riguarda anche i pendolari in Veneto. La Giunta regionale ha confermato le tariffe scontate, che si applicano agli abbonamenti scolastici e alle tariffe per i pendolari. La misura mira a ridurre le spese mensili delle famiglie legate ai trasporti pubblici.

Andare a scuola in treno o in autobus incide parecchio sulle spese mensili delle famiglie. Per il prossimo anno scolastico, la Giunta del Friuli Venezia Giulia ha deciso di intervenire di nuovo sui costi, con le tariffe degli abbonamenti per i mezzi pubblici locali che restano difatti dimezzate. Chi ha diritto a questa riduzione? Il taglio del 50 per cento riguarda i titoli di viaggio validi per la rete automobilistica e per quella ferroviaria. I beneficiari sono gli studenti residenti nel territorio regionale, purché risultino iscritti a scuole dell’obbligo e superiori o a università o istituti superiori equiparati. Esiste un tetto anagrafico per richiedere l’agevolazione: la misura, infatti, copre i ragazzi fino al giorno precedente il compimento del 27esimo anno di età. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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TIR E CARO GASOLIO: IN FRIULI VENEZIA GIULIA UN EXTRA COSTO DI 30 MILIONI | 25/04/2026

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