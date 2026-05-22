Il consigliere regionale di Forza Italia ha annunciato un aumento delle corse tra la zona del Sannio e Napoli con il servizio di Air Campania. La richiesta di potenziamento dei collegamenti arriva dopo le segnalazioni di un incremento della domanda di trasporto tra queste aree. La proposta prevede un incremento delle corse senza modifiche ai percorsi già esistenti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa dalle autorità competenti, che stanno valutando la richiesta.

“Con il passaggio del trasporto pubblico locale sannita sotto la gestione Air Campania, ci si ritrova con una disponibilità aggiuntiva di milioni e milioni di chilometri di percorrenza per il lotto Irpinia e Sannio. Una opportunità importante che non può essere dispersa ma che deve essere utilizzata concretamente per rafforzare i servizi destinati ai cittadini sanniti”. Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, che ha raccolto le numerose segnalazioni provenienti da studenti, lavoratori e pendolari sulle criticità dei collegamenti tra le aree interne e Napoli. “In particolare – spiega Errico – è necessario un immediato potenziamento delle corse da e per Napoli, soprattutto nelle fasce mattutine e serali, prevedendo almeno tre corse aggiuntive feriali e servizi più adeguati agli orari di studio e lavoro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Trasporti, Errico (FI): “Più corse tra Sannio e Napoli con Air Campania”

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