Un rappresentante di Forza Italia ha commentato la recente gestione del trasporto pubblico locale nella regione, evidenziando che il trasferimento della gestione del servizio nel Sannio sotto l’azienda Air Campania ha portato a un aumento significativo dei chilometri disponibili. Secondo quanto dichiarato, questa disponibilità extra di percorsi potrebbe essere sfruttata per potenziare le corse nella zona del Sannio. La questione riguarda quindi l’utilizzo di questa risorsa aggiuntiva per migliorare il servizio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con il passaggio del trasporto pubblico locale sannita sotto la gestione Air Campania, ci si ritrova con una disponibilità aggiuntiva di milioni e milioni di chilometri di percorrenza per il lotto Irpinia e Sannio. Una opportunità importante che non può essere dispersa ma che deve essere utilizzata concretamente per rafforzare i servizi destinati ai cittadini sanniti”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha raccolto le numerose segnalazioni provenienti da studenti, lavoratori e pendolari sulle criticità dei collegamenti tra le aree interne e Napoli. “In particolare – spiega... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporti, Errico (FI): “I chilometri aggiuntivi dell’Air siano utilizzati per potenziare le corse nel Sannio”

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