Trasporti | Cotral su linea Roma-Viterbo torna in servizio terzo treno Alstom revisionato

Un terzo treno Alstom, sottoposto a manutenzione straordinaria, è tornato in servizio sulla linea Roma-Viterbo. Il treno fa parte di un programma di ammodernamento della flotta ferroviaria e si aggiunge ad altri mezzi recuperati. L’intervento rientra nel piano di recupero e valorizzazione del materiale rotabile destinato alla linea, con l’obiettivo di migliorare il servizio. La ripresa del servizio si inserisce in un percorso di aggiornamento della flotta ferroviaria sulla tratta.

Prosegue il programma di ammodernamento della flotta ferroviaria della linea Roma-Viterbo. È rientrato il terzo treno Alstom, che è stato sottoposto a manutenzione straordinaria, nell’ambito del piano di recupero e valorizzazione del materiale rotabile destinato alla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Lo comunica in una nota Cotral. Questo intervento, come prosegue la nota, ha previsto una manutenzione straordinaria completa del convoglio, accompagnata da un significativo restyling sia estetico che funzionale. Il treno si presenta, infatti, con una nuova livrea esterna e interni rinnovati, arricchiti dall’installazione di monitor informativi, il cui obiettivo è migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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