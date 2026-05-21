Cotral | 15 nuovi capotreno per Roma e Viterbo ecco come candidarsi

Sono stati annunciati 15 nuovi posti di capotreno per servizi sulla rete che collega Roma e Viterbo. Le selezioni restano aperte fino al 5 giugno e prevedono requisiti tecnici specifici per i candidati. I nuovi assunti saranno impiegati sui treni della tratta, con un possibile aumento delle misure di sicurezza a bordo. La procedura di candidatura è disponibile online e riguarda sia cittadini italiani che stranieri in possesso dei requisiti richiesti.

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? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per candidarsi entro il 5 giugno?. Come cambierà la sicurezza sui treni Roma-Viterbo con i nuovi assunti?. Chi potrà trasformare il contratto temporaneo in un impiego stabile?. Dove si svolgeranno esattamente i turni di lavoro per i selezionati?.? In Breve Scadenza candidature fissata per le ore 12:00 del 5 giugno 2026.. Contratti full-time di sei mesi con possibilità di stabilizzazione futura.. Sedi operative a Roma Porta San Paolo, Piazzale Flaminio e Viterbo Catalano.. Requisiti obbligatori diploma superiore, patente B e abilitazione ADT o CAF..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotral: 15 nuovi capotreno per Roma e Viterbo, ecco come candidarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cotral cerca 15 capotreno per Metromare e Roma–Viterbo: come candidarsi Pistoia: nuovi concorsi per istruttori, ecco come candidarsi? Cosa scoprirai Quali titoli di studio servono per i ruoli tecnici e amministrativi? Come funziona la procedura di candidatura tramite il portale... Cotral cerca capotreno per la Metromare e la Roma-Viterbo: candidature aperteLe candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 5 giugno 2026 secondo le modalità indicate nella sezione Lavora con noi del sito www.cotralspa.it ... dire.it Cotral cerca 15 capotreno per Metromare e Roma–Viterbo: come candidarsiCotral seleziona 15 capotreno per le linee Metromare e Roma–Viterbo. Contratto a tempo determinato di 6 mesi, candidature entro il 5 giugno 2026 ... romatoday.it