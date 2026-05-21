Cotral cerca 15 capotreno per Metromare e Roma–Viterbo | come candidarsi
Cotral ha avviato una selezione per 15 capotreno destinati alle linee Metromare e Roma–Viterbo. L'azienda di trasporto pubblico ha aperto le candidature per assumere figure professionali con contratto a tempo determinato di sei mesi, rinnovabile. La posizione prevede un orario di lavoro full-time e fa parte della direzione operativa ferroviaria dell'azienda. La ricerca si rivolge a persone interessate a lavorare su queste tratte, con l'obiettivo di rafforzare il servizio nelle aree interessate.
Cotral cerca 15 capotreno per le linee Metromare e Roma–Viterbo. L'azienda di trasporto pubblico laziale ha aperto una selezione per inserire nella sua direzione operativa ferroviaria 15 figure professionali con contratto full-time a tempo determinato di sei mesi, prorogabile e con possibilità di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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