Trasporti | Confintesa Taxi Roma verifiche su requisiti conducenti Ncc Comune intervenga

In queste ore, sono emerse verifiche condotte tramite l’app Uber che mostrano, in alcuni casi, l’assegnazione di conducenti privi dei requisiti necessari per lavorare come Ncc. La denuncia arriva da un sindacato di tassisti romani, che chiede un intervento del Comune. Le simulazioni hanno evidenziato situazioni che, secondo il sindacato, sono inaccettabili e devono essere approfondite.

“Quanto sta emergendo in queste ore, a seguito di alcune simulazioni effettuate attraverso l’applicazione Uber, dalle quali risulterebbe in alcuni casi l’assegnazione di conducenti privi dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione Ncc, è semplicemente vergognoso”. È quanto si legge in una nota di Confintesa Taxi Roma. Secondo l’associazione, la situazione richiederebbe “verifiche immediate e rigorose da parte delle autorità competenti”. Critiche a Uber e ipotesi di illegittimità. Confintesa Taxi Roma ricorda che “la multinazionale californiana è da tempo nota per le strategie aggressive con cui ha cercato di imporsi nei mercati di tutto il mondo” e ipotizza che la nuova opzione “Comfort” possa rappresentare “una riproposizione del modello Uber Pop, dichiarato illegale in Italia nel 2015”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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