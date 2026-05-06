Taxi corteo e presidio in Comune | Esasperati dall’abusivismo ncc

Ieri pomeriggio, un corteo di auto bianche si è riunito davanti al municipio, accompagnato dai clacson che hanno attirato l’attenzione di turisti e passanti. Il corteo è stato preceduto da un presidio di taxi che si sono radunati per protestare contro quello che definiscono un diffuso abusivismo nel settore NCC. L’evento si è concluso con un corteo lungo le strade della città, causando alcune interruzioni del traffico.

I clacson precedono l’arrivo del lungo serpentone di auto bianche qualche minuto dopo le 14.30 di ieri, attirando l’attenzione dei turisti che passeggiano tra la Scala e la Galleria. Come preannunciato alla vigilia, un centinaio di tassisti, partiti dai posteggi di piazza Luigi di Savoia e scortati in testa e in coda dai motociclisti della polizia locale, si presentano in macchina alla protesta organizzata da quasi tutte le sigle della categoria per protestare contro "l’abusivismo dilagante" nel trasporto pubblico non di linea. I conducenti parcheggiano in via Case Rotte e si uniscono ai colleghi già in presidio davanti a Palazzo Marino. Lo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taxi, corteo e presidio in Comune: "Esasperati dall’abusivismo ncc" Notizie correlate Leggi anche: Taxi, corteo e presidio a Milano: “Attivate telecamere area B, C e Ztl per fermare l’abusivismo” Regolamento taxi-Ncc, l’opposizione: “Bocciati tutti i nostri emendamenti”Partito Democratico, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana e Reti Civiche: “Consiglio comunale non è un passaggio notarile, ma il luogo dove si... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Taxi, corteo e presidio in Comune: Esasperati dall’abusivismo ncc; Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismo; Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in Campidoglio. Taxi, corteo e presidio in Comune: Esasperati dall’abusivismo nccI clacson precedono l’arrivo del lungo serpentone di auto bianche qualche minuto dopo le 14.30 di ieri, attirando l’attenzione ... ilgiorno.it Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismoMassiccia adesione allo sciopero nel Centro-Sud contro multinazionali e NCC irregolari. Sotto il Campidoglio lo striscione: Gualtieri dove sei?. Sotto la Madonnina nessun sciopero ma solo un presidi ... milanotoday.it «Scusa un po', perché insisti se ti ha rimesso su un taxi alle quattro del mattino ». Elena Santarelli ha raccontato senza filtri il dietro le quinte del suo rapporto con Bernardo Corradi, tornando sull’argomento del passato sentimentale del marito. Dopo aver am - facebook.com facebook