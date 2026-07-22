tramvia nel weekend le visite agli scavi archeologici di piazza beccaria

Nel weekend del 25 e 26 luglio, i cantieri della tramvia si apriranno alle visite agli scavi archeologici di piazza Beccaria. Durante le due giornate, i cittadini potranno esplorare le aree sotto il cantiere e osservare i resti della Firenze medievale emersi durante gli scavi. L’iniziativa prevede ingressi gratuiti e visite guidate, con orari ancora da definire. L’obiettivo è mostrare i ritrovamenti archeologici legati alla storia antica della città.

I cantieri della tramvia diventano una finestra sulla Firenze medievale. Sabato 25 luglio 2026 e domenica 26 luglio 2026 i cittadini potranno visitare eccezionalmente gli scavi archeologici di piazza Beccaria, dove i lavori per la nuova linea tranviaria hanno riportato alla luce una parte della cinta muraria trecentesca e alcune strutture legate all’antica Porta alla Croce. Il primo gruppo entrerà nel cantiere alle 10.30. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra soprintendenza archeologia, Comune e direzione lavori, che hanno deciso di aprire il cantiere prima che i reperti vengano nuovamente ricoperti per consentire l'avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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