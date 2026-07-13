Due autobus sono rimasti bloccati nel restringimento causato dai cantieri della tramvia in piazza Beccaria, causando un blocco del traffico nel centro di Firenze. L’incidente si è verificato durante le ore di punta e ha provocato disagi sulla viabilità dei viali cittadini. La strada è rimasta bloccata e il traffico è diventato congestionato. La situazione ha interessato il traffico in tutta la zona, con possibili ripercussioni sui mezzi pubblici e sui veicoli privati.

Due autobus si incastrano nel traffico dei viali di Firenze all'ora di punta: viabilità nel caos. È successo nella mattinata di lunedì 13 luglio in zona piazza Beccaria dove un bus e un bussino di Autolinee Toscana, che stavano cercando di proseguire il loro tragitto lungo i viali di circonvallazione per poi dirigersi verso lungarno Pecori Giraldi, si sono trovati nell'impossibilità di completare la manovra in una strettoia. A complicare la situazione e rendere più difficoltose le manovre dei due mezzi i lavori per la realizzazione della tramvia che creano il restringimento della carreggiata. A cascata si sono avute ripercussioni in tutta la zona dei viali. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, due autobus si incastrano nel restringimento dei cantieri della tramvia in piazza Beccaria: traffico bloccato

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@GiovyDean Io mi divido tra Puglia e Abruzzo, vivendo in due città di medio-piccole dimensioni. Non c'è la metro in cui guardarmi costantemente le spalle sperando che un coltello non si conficchi nel mio costato; non ho necessità di prendere l'autobus, s x.com

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