Dopo 50 anni riprendono gli scavi archeologici nell’Area Olmo di Este | ecco le visite guidate
Dopo cinquant’anni, gli scavi archeologici sono ripresi nell’Area Olmo di Este. Il Comune e l’Università di Verona collaborano con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e di un contributo della Fondazione Cariparo. Sono state organizzate visite guidate per permettere al pubblico di scoprire i progressi delle ricerche archeologiche in questa zona.
Il Comune di Este e l’Università di Verona, con la concessione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno e un contributo da parte di Fondazione Cariparo, annunciano l’avvio di una campagna di ricerche archeologiche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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