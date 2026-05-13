Dopo 50 anni riprendono gli scavi archeologici nell’Area Olmo di Este | ecco le visite guidate

Dopo cinquant’anni, gli scavi archeologici sono ripresi nell’Area Olmo di Este. Il Comune e l’Università di Verona collaborano con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e di un contributo della Fondazione Cariparo. Sono state organizzate visite guidate per permettere al pubblico di scoprire i progressi delle ricerche archeologiche in questa zona.

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