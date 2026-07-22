Dramma al centro estivo a Monterotondo | bimbo di 5 anni muore in piscina dopo un malore

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, durante un centro estivo con altri 15 bambini. Il bambino ha accusato un malore mentre era in acqua. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore o sulle eventuali operazioni di soccorso. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto.