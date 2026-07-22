Dramma al centro estivo a Monterotondo | bimbo di 5 anni muore in piscina dopo un malore
Un bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, durante un centro estivo con altri 15 bambini. Il bambino ha accusato un malore mentre era in acqua. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore o sulle eventuali operazioni di soccorso. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto.
Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l’elisoccorso. Sul posto i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo
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