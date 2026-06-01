Un giovane di 19 anni, originario della Tunisia, si è tuffato dal pontile e ha annegato davanti agli amici. Era in Italia da circa un anno, in attesa di una risposta come richiedente asilo, e viveva in una comunità a Darfo Boario Terme. L'incidente è avvenuto ieri, senza che ci siano state possibilità di intervento. La vittima, che stava trascorrendo il tempo con altri giovani, è stata trovata senza vita nel lago sottostante.

Firas Chamekh aveva solo 19 anni e una vita intera da costruire: originario della Tunisia, era in Italia da circa un anno in cerca di un futuro migliore, in attesa di una risposta come richiedente asilo, ospite di una comunità a Darfo Boario Terme. Domenica pomeriggio è morto annegato nel lago. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio EmiliaUn ragazzo di 14 anni si è tuffato in un torrente a Rivalta, frazione di Reggio Emilia, insieme ad alcuni amici e non è più riemerso.

Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: 19enne muore annegato davanti agli amici. Il caso nel BrescianoUn ragazzo di 19 anni si è tuffato nel lago d’Iseo sul lungolago di Pisogne e non è più riemerso.

Temi più discussi: Si tuffa dal pontile e muore annegato sotto gli occhi degli amici - BresciaToday; Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge, morto a Pisogne 19enne; Quindicenne morto annegato dopo un tuffo nel torrente Guà a Zimella; Vergiate | va in gita al lago e scompare trovato il cadavere di Riccardo Belli.

Muore a 19 anni nel lago, Chamekh Firas era in attesa di asilo politicoTuffarsi dal pontile. E non riemergere. Un dramma che si ripropone puntuale su laghi e fiumi della nostra provincia, non appena arriva il caldo e riparte la stagione dei bagni. Teatro dell’ennesimo tu ... giornaledibrescia.it

Si tuffa dal pontile per un video messaggio d’amoreUn tempo i più romantici optavano per una serenata sotto al balcone. Oggi ecco un tuffo fuori stagione per dimostrare il proprio amore. Il gesto eclatante è stato compiuto da Massimo Scotto, 34 anni ... lanazione.it

Gruppo di adolescenti si tuffa nel porto di #Rimini. In Capitaneria con i genitori e multa newsrimini.it/ultima-ora/gru… via @newsrimini x.com