Pisogne si tuffa nel lago con gli amici e non riemerge | muore 19enne

Un giovane di 19 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago con gli amici a Pisogne. Non è mai riemerso dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, tunisino residente a Darfo Boario, era con un gruppo di amici quando è scomparso sotto la superficie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Pisogne. Doveva essere una domenica di festa con gli amici al lago, ma si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 19anni, tunisino residente a Darfo Boario. Nel pomeriggio di domenica 31 maggio il giovane si è tuffato con alcuni amici non distante dall’imbarcadero dei battelli di linea in servizio sul Sebino. Non vedendolo riemergere gli amici hanno chiamato i soccorsi. Le squadre dei soccorritori sono riusciti a recuperarlo e a portare il suo corpo a riva, hanno provato a rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato in una porzione di Pisogne particolarmente frequentata. In tanti vi hanno assistito. Tra questi un 59enne ha accusato un malore e ha avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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