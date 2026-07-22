Una persona è deceduta alcuni giorni fa all’ospedale San Martino. La Procura ha ordinato un’autopsia per chiarire le cause della morte. L’inchiesta riguarda il decesso di Alessandro Bianchi, avvenuto sulla Variante Aurelia. La decisione è stata presa dal sostituto procuratore Beatrice Barbara Ricci. Ulteriori dettagli sull’indagine non sono stati comunicati.

Il sostituto procuratore Beatrice Barbara Ricci ha disposto l’autopsia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Alessandro Bianchi che si è spento qualche giorno fa all’ospedale San Martino. L’esame verrà eseguito nei prossimi giorni nell’istituto di medicina legale dell’ospedale del capoluogo. Bianchi era stato ricoverato all’ospedale genovese dopo il gravissimo incidente avvenuto il 18 giugno sulla variante Aurelia, tra le gallerie Castelletti e Sarbia, nei pressi dello svincolo per il centro città. Lo spezzino di 42 anni era rimasto gravemente ferito nell’impatto tra il suo scooter e un’autovettura condotta da una donna sessantenne per la quale è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia sulla Variante Aurelia. La Procura dispone l’autopsia

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