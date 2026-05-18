Cammina sulla superstrada al buio e viene travolto | tragedia sulla Variante Aurelia

Nella notte tra sabato e domenica, un pedone è stato investito sulla Variante Aurelia, tra Viareggio e Torre del Lago. L'incidente è avvenuto in condizioni di scarsa illuminazione, e l'uomo ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La Polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

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VIAREGGIO – Un pedone travolto sulla Variante Aurelia ha perso la vita nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio lungo la superstrada tra Viareggio e Torre del Lago. La vittima è un uomo di 59 anni residente in città, investito da più auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata in direzione sud, all’altezza del distributore Eni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe imboccato la Variante Aurelia dall’ingresso di Torre del Lago iniziando a camminare lungo la strada a scorrimento veloce. Arrivato vicino allo spartitraffico, avrebbe attraversato le prime corsie per poi raggiungere la carreggiata opposta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cammina sulla superstrada al buio e viene travolto: tragedia sulla Variante Aurelia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A piedi in superstrada, muore travolto da più auto: tragedia sull’AureliaViareggio, 17 maggio 2026 – Incidente mortale ieri sera, sabato 16 maggio, sulla variante Aurelia a Torre del Lago dove un uomo di 69 anni di... Tragedia sulla superstrada: novantenne muore dopo il ribaltamentoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un novantenne di Porto Sant’Elpidio nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile, lungo il... Tragico investimento, sessantenne muore sull’AureliaL'incidente è avvenuto intorno alle 22 di sabato sera all'altezza del distributore ENI sulla variante Aurelia a Torre del Lago. Non è escluso l'atto volontario. Guidatore dell'auto sotto shock trasfer ... noitv.it Attraversa la superstrada, muore travolto da più auto: tragedia sull’AureliaViareggio, 17 maggio 2026 – Incidente mortale ieri sera, sabato 16 maggio, sulla variante Aurelia a Torre del Lago dove un uomo di 69 anni di Viareggio, non si sa per quale motivo, ha imboccato a pied ... lanazione.it