Schianto a Termoli | la Procura dispone l’autopsia sulla giovane morta
Una giovane donna ha perso la vita in un incidente avvenuto a Termoli. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul luogo dell'incidente, uno scooter si è scontrato con un guardrail in una zona specifica della strada. Restano da chiarire le modalità dell'impatto e i motivi per cui il mezzo si sia scagliato contro il guardrail. Sono in corso le indagini per analizzare i dettagli tecnici, tra cui lo scivolamento del veicolo e l'eventuale coinvolgimento di altri fattori.
? Domande chiave Come ha fatto lo scooter a colpire il guardrail in quel punto?. Quali dettagli tecnici emergeranno dall'analisi dello scivolamento del mezzo?. Perché la Procura ha richiesto una consulenza tecnica specialistica?. Cosa riveleranno i rilievi della Polizia stradale sulla dinamica dell'impatto?.? In Breve Procura di Larino richiede consulenza tecnica per ricostruire dinamica su statale 87. Indagini su possibili cause meccaniche o condizioni carreggiata vicino a Termoli. Vittima venticinquenne cresciuta a Corato con origini marocchine. Analisi rilievi Polizia stradale per valutare efficacia guardrail sulla strada. La Procura di Larino ha disposto l’autopsia su Latifa Jdid, la ventisettenne deceduta domenica sera nello schianto del suo scooter contro il guardrail sulla statale 87, proprio alla periferia di Termoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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