Schianto a Termoli | la Procura dispone l’autopsia sulla giovane morta

Una giovane donna ha perso la vita in un incidente avvenuto a Termoli. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul luogo dell'incidente, uno scooter si è scontrato con un guardrail in una zona specifica della strada. Restano da chiarire le modalità dell'impatto e i motivi per cui il mezzo si sia scagliato contro il guardrail. Sono in corso le indagini per analizzare i dettagli tecnici, tra cui lo scivolamento del veicolo e l'eventuale coinvolgimento di altri fattori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui