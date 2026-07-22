Un operaio di 60 anni è morto questa mattina in un cantiere edile a Santa Maria Capua Vetere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo mentre lavorava. I colleghi presenti hanno tentato di intervenire subito, ma non è stato possibile salvarlo. La Procura ha avviato indagini per chiarire le cause della morte.

Tragedia questa mattina in un cantiere edile di Santa Maria Capua Vetere, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo davanti ai colleghi, che hanno immediatamente tentato di prestargli soccorso. Ogni tentativo di rianimarlo si è però rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà eseguito l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria. Sulla vicenda sono intervenute la Cgil e la Fillea-Cgil di Caserta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia sul lavoro a Santa Maria Capua Vetere: operaio di 60 anni muore in cantiere

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Tragedia sul lavoro: muore operaio 42enne di Lauro

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