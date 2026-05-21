Un uomo è stato investito e ucciso mentre si trovava sul luogo di un cantiere lungo l’autostrada nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio, impiegato da una società di manutenzione autostradale, stava eseguendo lavori di allestimento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell’incidente.

L’incidente nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere. Il lavoratore operava per una società impegnata nella manutenzione autostradale. L’uomo è stato investito da un’auto mentre stava avviando un cantiere sulla carreggiata. In quel momento sarebbe stato travolto da un’automobile sopraggiunta sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e il lavoratore sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Per lui non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente e ha allertato i soccorsi. Secondo quanto emerso, sarebbe rimasto sotto shock dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Santa Maria Capua Vetere, tragedia sull’A1: operaio investito e ucciso mentre allestiva un cantiere

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