Santa Maria Capua Vetere tragedia sull’A1 | operaio investito e ucciso mentre allestiva un cantiere

Da 2anews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato investito e ucciso mentre si trovava sul luogo di un cantiere lungo l’autostrada nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio, impiegato da una società di manutenzione autostradale, stava eseguendo lavori di allestimento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell’incidente.

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L’incidente nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere. Il lavoratore operava per una società impegnata nella manutenzione autostradale. L’uomo è stato investito da un’auto mentre stava avviando un cantiere sulla carreggiata. In quel momento sarebbe stato travolto da un’automobile sopraggiunta sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e il lavoratore sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Per lui non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente e ha allertato i soccorsi. Secondo quanto emerso, sarebbe rimasto sotto shock dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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