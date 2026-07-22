Un operaio di 60 anni è morto questa mattina in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Mentre lavorava, si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno tentato di aiutarlo, ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini.

Un operaio di 60 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo, i colleghi hanno provato a soccorrerlo ma è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico. Sull'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nel Casertano sono intervenute le segreterie della Cgil e della Fillea-Cgil di Caserta, guidate da Sonia Oliviero e Irene Velotti, che hanno espresso «cordoglio... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Santa Maria Capua Vetere, operaio 60enne si accascia al suolo e muore mentre lavora nel cantiere

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Tragedia sul lavoro: muore operaio 42enne di Lauro

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