Tragedia sul lago di Como | bambina di 9 anni muore annegata davanti ai familiari

Notizia in breve

Una bambina di 9 anni è scomparsa mentre era in acqua con i familiari sul lago di Como. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato ritrovato senza vita. I soccorsi sono stati inutili e le operazioni di recupero si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La scomparsa e il ritrovamento sono avvenuti davanti ai genitori e ad altri parenti presenti al momento.