Tragedia sul lago di Como | bambina di 9 anni muore annegata davanti ai familiari
Una bambina di 9 anni è scomparsa mentre era in acqua con i familiari sul lago di Como. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato ritrovato senza vita. I soccorsi sono stati inutili e le operazioni di recupero si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La scomparsa e il ritrovamento sono avvenuti davanti ai genitori e ad altri parenti presenti al momento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Inutili i soccorsi, il corpo ritrovato dopo ore di ricerche. Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Arwa Rfali, la bambina di 9 anni morta annegata nel lago di Como dopo essere scomparsa nelle acque davanti ai genitori e ad altri familiari. La piccola, che avrebbe compiuto 10 anni tra poche settimane, era arrivata dal Marocco per trascorrere un periodo di vacanza con alcuni parenti residenti in Lombardia. L’allarme è scattato immediatamente, ma nonostante il massiccio intervento dei soccorritori, il corpo della bambina è stato recuperato soltanto nella serata del 21 luglio, al termine di lunghe operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Como, tragedia sul lago: bambina svanisce tra le acque!
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