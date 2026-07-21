Bambina scomparsa nel lago di Como davanti ai genitori si sono tuffati nonostante il divieto di balneazione
Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, nonostante il divieto di balneazione in quella zona. Sul posto, sono stati segnalati diversi episodi di annegamento nelle acque di quella zona. I genitori hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La bambina è scomparsa tra le acque del lago e le ricerche sono ancora in corso.
La bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, in quel punto sono stati registrati diversi episodi di annegamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitori. Ricerche in corsoUna bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano.
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