bambina scomparsa nel lago di como davanti ai genitori si sono tuffati nonostante il divieto di balneazione

Notizia in breve

Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, nonostante il divieto di balneazione in quella zona. Sul posto, sono stati segnalati diversi episodi di annegamento nelle acque di quella zona. I genitori hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La bambina è scomparsa tra le acque del lago e le ricerche sono ancora in corso.