Bambina scomparsa nel lago di Como davanti ai genitori si sono tuffati nonostante il divieto di balneazione

Da virgilio.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, nonostante il divieto di balneazione in quella zona. Sul posto, sono stati segnalati diversi episodi di annegamento nelle acque di quella zona. I genitori hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La bambina è scomparsa tra le acque del lago e le ricerche sono ancora in corso.

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La bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, in quel punto sono stati registrati diversi episodi di annegamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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