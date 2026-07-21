Una bambina di 10 anni di origine marocchina è morta annegata nel lago di Como vicino al Tempio Voltano. La famiglia ha riferito che si era tuffata alle 16 in un'area vietata alla balneazione e non è più riemersa. Il corpo è stato ritrovato successivamente dalle forze di soccorso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una bambina di 10 anni di origine marocchina è morta annegata nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltano. La piccola, secondo la sua famiglia, si era tuffata intorno alle 16 in un punto vietato alla balneazione e non era più riemersa. Sul posto sono intervenuti sommozzatori, vigili del fuoco, polizia ed elicottero per rinvenire la bambina, che hanno ritrovato il corpo della piccola nei fondali del lago. Bimba di 10 anni scompare nel lago di Como: si era tuffata in un punto vietato alla balneazione Sono momenti di grande apprensione sul lago di Como, dove una bambina di 10 anni è morta annegata dispersa dopo essersi tuffata nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, nei pressi del Tempio Voltiano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Ilgiornaleditalia.it - Bambina di 10 anni morta annegata nel lago di Como, ritrovato il corpo della bimba marocchina - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARIIA ANNEGATA NEL LAGO, LA COORDINATRICE: «NESSUNO DOVEVA ENTRARE IN ACQUA» | 18/05/2026

Notizie e thread social correlati

Como, morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago: ritrovato il corpoIl corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nelle acque del lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio.

Ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago di ComoUna bambina di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza in Lombardia, è scomparsa nel lago di Como.

Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina; Rischia di annegare in piscina, bambina di 10 anni salvata dal padre; Bambina di due anni uccisa a Bordighera, Iannuzzi picchiato in carcere: trasferito per la quarta volta; Pisa, bambina di 10 anni rischia di annegare in piscina: salvata.

NEWS - Una #bambina di 10 anni è scomparsa martedì pomeriggio nelle acque del lago di #Como, davanti ai giardini pubblici del capoluogo, nella zona del Tempio Voltiano. La piccola, che si trovava con i genitori, si sarebbe tuffata e non sarebbe più riemer x.com

Bambina di 10 anni scomparsa nel lago di Como: soccorsi in azioneIn corso le ricerche della bambina scomparsa nel lago di Como dopo il tuffo nelle acque davanti al Tempio Voltiano. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, sommozzatori, polizia, 118 ed elicottero. notizie.it

Como, bambina di 10 anni si tuffa nel lago e scompareUno scorcio del lago di Como (Foto LaPresse/Stefano Porta) Una bambina di 10 anni ... msn.com