Tragedia sul lago di Como annega una bambina di 9 anni | ritrovato il corpo nella notte
Una bambina di 9 anni è morta annegata sul lago di Como. La piccola era in vacanza con la famiglia e è scomparsa dopo aver fatto un tuffo davanti al Tempio Voltiano. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte. L’area dove si è verificato l’incidente è vietata alla balneazione. In passato si erano verificati episodi simili in quella zona. La ricerca è iniziata subito dopo la scomparsa e si è conclusa con il ritrovamento del corpo.
La piccola, in vacanza con la famiglia, è scomparsa dopo un tuffo davanti al Tempio Voltiano. L’area è vietata alla balneazione e in passato si erano già verificati numerosi incidenti mortali Una giornata di vacanza si è trasformata in un dramma sul lago di Como, dove una bambina di 9 anni, Arwa Rfali, ha perso la vita dopo essere scomparsa nelle acque antistanti il Tempio Voltiano. La piccola, di nazionalità marocchina, si trovava in Italia insieme ai genitori per trascorrere alcuni giorni con parenti residenti da anni nel Monzese. Il suo corpo è stato ritrovato in tarda serata dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, al termine di lunghe e complesse operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo
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