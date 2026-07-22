Tragedia sul lago di Como annega una bambina di 9 anni | ritrovato il corpo nella notte

Notizia in breve

Una bambina di 9 anni è morta annegata sul lago di Como. La piccola era in vacanza con la famiglia e è scomparsa dopo aver fatto un tuffo davanti al Tempio Voltiano. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte. L’area dove si è verificato l’incidente è vietata alla balneazione. In passato si erano verificati episodi simili in quella zona. La ricerca è iniziata subito dopo la scomparsa e si è conclusa con il ritrovamento del corpo.