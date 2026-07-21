Una bambina di 9 anni di nazionalità marocchina è annegata nel lago di Como durante una vacanza con la famiglia. Dopo essersi tuffata nelle acque di fronte al Tempio Voltiano, nel centro della città, non è più riemersa. Il corpo è stato ritrovato successivamente. La bambina si trovava in Italia con i genitori al momento dell’incidente.

Una bambina di 9 anni di nazionalità marocchina, Arwa Rfali, in gita con la famiglia a Como non è più riemersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti «Giardini a lago» nel centro della città. Il corpo senza vita è stato ritrovato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La bimba, in Italia con i genitori per fare visita a zii e cugini residenti da anni nel Monzese, stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri nonostante il divieto di balneazione. La ricostruzione Attorno alle 15, probabilmente trascinata dalla corrente, è scomparsa all'improvviso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo. ?Era in Italia per una vacanza con i genitori

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