Un bambino di cinque anni è deceduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino, che partecipava a un centro estivo, si trovava in acqua con altri quindici bambini al momento della tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Altri quindici bambini sono rimasti sotto choc e sono stati assistiti dai sanitari.

Un bambino di cinque anni è morto nella tarda mattinata di oggi nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo partecipava alle attività di un centro estivo e, al momento della tragedia, si trovava in acqua insieme ad altri quindici bambini. Secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un malore mentre era nella vasca esterna riservata ai più piccoli. I tentativi di salvarlo sono stati inutili. Il malore nella vasca per i bambini. La tragedia si è consumata intorno alle 11, durante quella che doveva essere una normale mattinata di giochi. Il gruppo era entrato nella piscina esterna adiacente all’impianto coperto, una vasca caratterizzata da un livello dell’acqua molto basso e destinata proprio ai bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Tragedia alle porte di Roma, muore a 5 anni in piscina: altri 15 bambini sotto choc

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TRAGEDIA AL CONCERTO DEI POOH: Malore improvviso davanti a tutti, inutili i soccorsi.

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