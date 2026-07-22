Morto a 5 anni in piscina tragedia al centro estivo Bambini sotto shock | il caso in provincia di Roma

Un bambino di cinque anni è morto in una piscina a Monterotondo, vicino a Roma, mentre partecipava a un centro estivo con altri quindici bambini. La tragedia si è verificata nella struttura comunale, senza ulteriori dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il bambino è deceduto. I bambini presenti sono rimasti sotto shock. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le dinamiche dell’accaduto.

Un bambino di cinque anni è morto mentre si trovava in piscina a Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo era nella struttura comunale con altri 15 bambini che partecipavano a un centro estivo. Secondo una prima ricostruzione citata dal Messaggero, il bambino avrebbe avuto un malore ed è andato sott’acqua, tra lo show dei presenti. Sul bambino sono state rapidamente eseguite le operazioni di rianimazione. Avvertito il 118, è intervenuto anche l’elisoccorso. Ma una volta sul posto, gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare la morte del piccolo. Sul posto il pm di turno della procura di Tivoli e i carabinieri a cui sono affidate le indagini. 🔗 Leggi su Open.online

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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