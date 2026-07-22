Muore davanti agli altri bambini tragedia shock in Italia | soltanto 5 anni com’è successo

Un bambino di 5 anni è morto mentre si trovava nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. Secondo quanto riferito, si è sentito male mentre era in acqua e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto davanti ad altri bambini. La scena si è svolta in un contesto di festa, trasformando un momento di svago in una tragedia. La vicenda è ancora sotto verifica da parte delle autorità.

Una mattinata di festa si è trasformata in una tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre si trovava nella piscina comunale. Il piccolo partecipava a un centro estivo insieme ad altri bambini quando si è verificato il dramma. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 22 luglio all’interno dell’impianto sportivo di via della Fonte 6. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava insieme ad altri quindici partecipanti al centro estivo, sotto la supervisione degli operatori. Stando alle prime informazioni, intorno alle 11 il piccolo si sarebbe immerso nella vasca esterna dedicata ai bambini, caratterizzata da un livello d’acqua molto basso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Muore davanti al figlio, aggredito da un branco di giovanissimi - Ore 14 - 13/04/2026

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