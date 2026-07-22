Durante una festa dell’Unità in un parco di Montecatini, una donna di 66 anni si è soffocata con un boccone davanti ai familiari. L’evento si è svolto in un contesto di festa estiva, con bandiere del partito, cibo e bevande tradizionali. Non sono stati segnalati altri incidenti o conseguenze, e l’episodio si è concluso con l’intervento dei soccorsi.

Una serata d’estate, calda ma spensierata, in un parco nel quale tutti i rituali della kermesse comunista erano stati rispettati: bandiere del Pd, piadine, salsicce, birra e vini toscani, nel regno della produzione doc di Montecatini. All’improvviso, la tragedia: una donna di 66 anni, seduta a un tavolo della Festa dell’Unità di Ponte Buggianese, ha iniziato a chiedere aiuto a gesti, poi lentamente si è accasciata, soffocata da un boccone, forse di carne. E’ successo verso le 20, come riportano le cronache locali. Ad accorgersi del malore sono state le persone che erano con lei e che hanno chiesto subito aiuto. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i soccorritori della Misericordia di Ponte Buggianese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia alla Festa dell’Unità: donna di 66 anni si soffoca con un boccone davanti ai familiari

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PONTE BUGGIANESE(Pistoia) SOTTO SHOCK: DONNA PERDE LA VITA DURANTE LA FESTA DELLUNITÀ

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