In città, il responsabile della Festa dell’Unità è stato condannato a restituire oltre 66 mila euro al Comune, secondo quanto stabilito dalla Corte dei conti. La sentenza riguarda questioni finanziarie legate all’organizzazione dell’evento, che coinvolgono direttamente il partito. La decisione si aggiunge ad altre vicende che hanno interessato il partito locale negli ultimi mesi. La notizia è stata ripresa da diversi organi di informazione locali.

Il Pd dovrà ingoiare un altro boccone amaro dopo la pena inflitta dalla Corte dei conti al responsabile della Festa dell’Unità. La sezione giurisdizionale dell’Emilia-Romagna ha infatti condannato Emanuele Roveri, assieme alla sua cooperativa Estragon, a restituire oltre 66mila euro all’amministrazione locale «come totale di tutti i crediti indebitamente riconosciuti del dipartimento Cultura e Promozione del Comune di Bologna a seguito degli avvisi pubblici». La sentenza è arrivata dopo un esposto che, nel 2023, era stato firmato da alcuni consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Tra il 2019 e il 2022, Roveri avrebbe presentato più...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bologna, boccone amaro per il Pd: il responsabile della Festa dell’Unità condannato a restituire più di 66mila euro al comune

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