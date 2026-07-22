Un bambino di 5 anni è deceduto in una piscina comunale a Monterotondo, vicino a Roma, durante un centro estivo. Il bambino si trovava in acqua con altri circa quindici bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente. La piscina è stata temporaneamente chiusa in attesa di verifiche.

Un bambino di 5 anni è morto in una piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma, mentre si trovava in acqua assieme a un’altra quindicina di bambini partecipanti a un centro estivo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo è deceduto in seguito a un improvviso malore. La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, mercoledì 22 luglio, nello Stadio del Nuoto Paolo Roghi di Monterotondo. Il bambino si sarebbe immerso nella piscina per bimbi esterna all’impianto coperto, dove sarebbe affogato nonostante la profondità dell’acqua fosse molto bassa. Allertati dagli educatori del centro estivo, sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tragedia a Monterotondo: bambino di 5 anni muore in piscina col centro estivo

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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Malore in piscina, muore un bimbo di 5 anni vicino Roma. Tragedia a Monterotondo, era in acqua con altri bambini di un centro estivo #ANSA x.com

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