Traffico Roma del 22-07-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 22 luglio 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma risultava in diminuzione. Tuttavia, si segnalavano problemi lungo la carreggiata interna di una delle arterie principali della città. La situazione complessiva appariva meno congestionata rispetto ai momenti precedenti, anche se alcune zone presentavano ancora ritardi e rallentamenti. La circolazione si è mantenuta fluida in altre parti della rete viaria.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra Romanina via Ardeatina L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Appia code a tratti per traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera questa sera appuntamento con la Ida di Giuseppe Verdi modifiche alla viabilità su via del Circo Massimo via dell'Ara massima di Ercole e su via dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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