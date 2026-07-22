Traffico Roma del 22-07-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 del 22 luglio 2026, si registrano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e la doppia, con rallentamenti anche sulla carreggiata esterna.

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Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia si rallenta in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code tra raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro città intenso il traffico anche sulla via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Castel Porziano in direzione Roma maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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