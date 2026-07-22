Traffico Roma del 22-07-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia si rallenta in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code tra raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro città intenso il traffico anche sulla via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Castel Porziano in direzione Roma maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 22-05-2026 ore 07:30Alle prime luci dell’alba di venerdì 22 maggio, il traffico in città presenta alcune criticità nelle principali arterie di ingresso e uscita dal...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana.

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Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso in queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono difficoltà sul ... romadailynews.it