Traffico Roma del 22-07-2026 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis dei entrare Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina qui anche a causa di un incidente code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina altre cose in uscita dalla città sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio via Fiore in direzione quindi del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Monti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

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In #A1 Direttissima, incidente risolto al km 22+700 e traffico regolare #viabiliTOS x.com