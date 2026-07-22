Traffico Roma del 22-07-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:30 del 22 luglio 2026, si registrano code sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, tra Cassia bis e altre uscite. Il traffico risulta rallentato in entrambe le direzioni in diverse zone della capitale. Le congestioni interessano principalmente la zona nord-ovest della città, con rallentamenti significativi tra le uscite indicate. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di percorrere con cautela.

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Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis dei entrare Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina qui anche a causa di un incidente code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina altre cose in uscita dalla città sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio via Fiore in direzione quindi del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Monti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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