Traffico Roma del 22-07-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma si è concentrato intorno al Circo Massimo il 22 luglio 2026 alle 16:30. La gestione della mobilità è curata da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità. La zona è interessata dalla continuazione della stagione estiva del teatro, con possibili conseguenze sulla viabilità. Non sono segnalati incidenti o chiusure straordinarie al momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera questa sera appuntamento con la Ida di Giuseppe Verdi modifiche alla viabilità su via del Circo Massimo via dell'Ara massima di Ercole e su via dei Cerchi e questa notte per lavoro tra le 22 e le 6 chiusura del sottopasso di piazza Pia in direzione di Lungotevere Gianicolense e di via Gregorio VII parliamo adesso di trasporto pubblico fermo il tram 8 tra piazza 26 Casaletto il servizio è coperto da corsa e con autobus fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio a Piazza Mancini anche in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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In #A1 Direttissima, incidente risolto al km 22+700 e traffico regolare #viabiliTOS x.com