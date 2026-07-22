Traffico Roma del 22-07-2026 ore 14 | 30

Alle 14:30 del 22 luglio 2026, si segnala una chiusura in corso in viale Eritrea, tra corso e altre strade. La gestione del traffico è affidata a Roma infomobilità, un servizio curato da luce verde e da Roma servizi per la mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un cantiere a chiusure in corso in viale Eritrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione di Corso Trieste deviate le linee bus e 38 8088 235 e la notturna nmb1 nel sesto municipio per un cantiere Sono in corso modifiche alla viabilità nell'area tra via Siculiana e via Casilina prosegue il cantiere in via di Valle Aurelia con la chiusura della strada all'altezza di Parco del pineto proprio in considerazione di questo cantiere da domani entrerà in servizio sulla linea 495 limitata con capolinea vicino alla fermata della metro a e della ferrovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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