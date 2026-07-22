Traffico Roma del 22-07-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 22 luglio 2026, nel centro di Roma, si registrano divieti di sosta lungo via e altre strade limitrofe. La circolazione è influenzata da interventi di gestione della mobilità, segnalati dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le restrizioni riguardano specifiche aree della zona, dove sono presenti divieti temporanei di sosta.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro divieto di sosta sono in vigore nella zona di via Molise per una manifestazione davanti al Ministero che si svolgerà nel pomeriggio fino alle 17 chiusure anche in viale Eritrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione corso Trieste linee deviate nel sesto municipio per un cantiere Sono in corso modifiche alla viabilità nell'area tra via Siculiana e via Casilina prosegue il cantiere in via di Valle Aurelia con la chiusura della strada all'altezza di Parco del pineto proprio in considerazione di questo cantiere da domani entrerà in servizio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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