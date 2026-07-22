Traffico Roma del 22-07-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 22 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è molto intenso. Si registrano rallentamenti e code tra la zona di Casilina e l’Appia. La viabilità risulta congestiona in entrambe le direzioni, con traffico che procede a passo d’uomo. Nessun incidente segnalato, ma le condizioni sono di forte rallentamento lungo questa tratta.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra Casilina e da Appia rallentamenti a seguire tra la Laurentina bivio per la Roma Fiumicino si rallenta anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra Cassia e Aurelia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Fiorentini è l'uscita per la tangenziale at code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code 3 raccordo e via dei Due Ponti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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