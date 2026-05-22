Traffico Roma del 22-05-2026 ore 07 | 30

Alle prime luci dell’alba di venerdì 22 maggio, il traffico in città presenta alcune criticità nelle principali arterie di ingresso e uscita dal centro. Le strade più trafficate segnalano rallentamenti, con particolare intensità nelle zone di accesso a nord e sud. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise, ma si registrano comunque alcune congestioni che interessano le vie più frequentate nelle prime ore del mattino. La situazione potrebbe variare nel corso della giornata.

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Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 22 maggio Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità al traffico traffico sostenuto da loro è un terrore aumento lungo la rete viaria Lina Per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Boccea Aurelia e poi nel settore posto Abbiamo rallentamenti con code dallo svincolo Prenestina fino all'uscita per la via Tiburtina naturalmente ci sono incolonnamenti su tutte le principali vie di accesso al centro in particolare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 07:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la... #GdiF #Roma e #Latina sequestrata 1 tonnellata di tabacco Snus di contrabbando proveniente dal Pakistan. Individuato anche un deposito ad Aprilia. Un’azione contro il traffico illecito, a tutela della salute pubblica e della legalità. #NoiconVoi x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1 sulla ... romadailynews.it Dati Frontex: gli ingressi irregolari nell'Ue calati del 40% nei primi 4 mesi del 2026 reddit Traffico 22, 23 e 24 maggio 2026: le previsioni del weekendPrevisioni del traffico autostradale per il fine settimana dal 22 al 24 maggio 2026 con i bollini ufficiali e le condizioni meteo ... sicurauto.it