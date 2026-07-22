Traffico Lazio del 22-07-2026 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana ne sarà più avanti code a tratti tra Nomentana e Prenestina quad a tratti anche in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina code a tratti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo 3 via Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione ed intenso traffico anche su via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina proseguono i lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo si transita senso unico alternato... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla via Salaria in uscita da Roma è congestionato, con code che si estendono fino alla motorizzazione civile.

Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risulta congestionato a causa di un incidente tra il bivio per Roma Teramo e il raccordo con...

Temi più discussi: Maxi incendio all'Aurelio: strade chiuse, case evacuate e negozi chiusi; Esodo e controesodo estivo; Autovelox nel Lazio, settimana di controlli: ecco dove rallentare fino al 26 luglio 2026; Esodo sicuro: nel Lazio via i cantieri dalle grandi arterie, stop alle code per le vacanze.

Traffico Lazio del 20-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio non molto il traffico in queste ore sulle strade del Lazio da segnalare Comunque oltre ai consueti rallentamenti lungo il ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare del ... romadailynews.it