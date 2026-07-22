Traffico Lazio del 22-07-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 22 luglio 2026, il traffico sulla rete autostradale del Lazio risultava scorrevole, con alcune code sulla via Pontina. La coda si formava all'altezza di un punto non specificato, mentre il resto delle strade principali presentava un flusso regolare. Nessun incidente o chiusura segnalata al momento. La situazione sembra stabile e senza particolari criticità.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio coda invece sulla via Pontina all'altezza di Pomezia in direzione Roma segnala un incidente a Roma trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Viale Togliatti è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico anticipiamo che per lavori notturni sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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